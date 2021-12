RC Lens - Mercato : la masterclass de Fofana contre le PSG a impressionné l'Angleterre

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Le 26 septembre dernier, Seko Fofana, déjà auteur de grosses prestations avec le RC Lens, avait encore élevé le niveau pour permettre à son équipe de s'imposer avec brio au Vélodrome (3-2). Hier soir, le milieu de terrain a remis ça face au PSG (1-1), inscrivant le but lensois et se trouvant au bon endroit au bon moment pendant 90 minutes. Si le Racing peut rêver à l'Europe cette saison, c'est en partie grâce à son Ivoirien. Le souci, c'est que de telles performances attirent les regards de l'étranger.

Ainsi, un petit tour sur Twitter montre que l'Angleterre s'est amouraché de ce milieu de terrain comme elle les aime, à la fois puissant, batailleur, infatigable et technique. Certains se souviennent que jusqu'en 2016, il figurait sur les tablettes de Manchester City. D'autres aimeraient voir Patrick Vieira le recruter du côté de Crystal Palace. Son nom figurerait également sur les tablettes du nouveau club le plus riche du monde, Newcastle. Bref, la richissime Premier League a un œil sur lui et c'est forcément de mauvais augure pour RCL !

Signing Seko Fofana and Florentino Luis will allow Crystal Palace to play a front 4 of Zaha Edouard Olise and Eze(10) comfortably. will probably take them up a level or 2 https://t.co/2EcG4fTIf8 — MYRON (@myronisrage) December 5, 2021