RC Lens - Mercato : une piste alléchante de Ligue 1 confirmée en joker ?

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Cabot serait-il une bonne pioche pour remplacer Clauss ?

Franck Haise a confirmé que Jonathan Gradit allait manquer plusieurs semaines de compétition après sa fracture de la clavicule et qu'une solution extérieure était envisager pour le remplacer au RC Lens.

« Le joker, on y réfléchit toujours, a expliqué le coach des Sang et Or. On n’a pas attendu cette blessure pour se dire qu’on avait cette option. Mais pour le moment, on a des joueurs qui connaissent le poste et qui peuvent y jouer comme Jean Onana ou Steven Fortes. On va se poser tranquillement, on ne fera rien dans la précipitation. Mais si on doit faire, on fera ».

Comme déjà évoqué hier soir par Le Républicain Sportif, les dirigeants du RC Lens auraient déjà une idée précise de leur potentielle recrue : Alexander Djiku, défenseur central de 28 ans du RC Strasbourg. Interrogé sur cette rumeur, Mohamed Toubache-Ter n’a ni confirmé ni infirmé : « Lens a bon goût. C’est meilleur que l’ensemble des DC lensois, de mon humble avis. » Transfermarkt situe la valeur de Djiku aux alentours de 10 M€.