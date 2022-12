RC Lens - Mercato : la piste Liverpool s'éloigne pour Seko Fofana

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Il y a un mois, notre spécialiste des transferts Ignazio Genuardi révélait que Liverpool suivait avec attention les prestations de Seko Fofana. Les Reds sont bien pourvus en milieux talentueux (Henderson, Fabinho, Thiago, Elliott...) mais ils en cherchent des plus percutants. D'où l'idée du capitaine lensois, qui a prolongé cet été jusqu'en 2025 avec le Racing et est également dans le viseur d'Arsenal.

Seulement, depuis quelques jours, on ne parle que de Jude Bellingham du côté du LFC. Le latéral Trent Alexander-Arnold, présent au Qatar avec le joueur de Dortmund dans la sélection anglaise, a opéré un rapprochement pour le convaincre de signer en juin prochain. Et cela ne laisserait pas insensible Bellingham. Les journalistes anglais assurent que ce dernier est la priorité absolue de Jürgen Klopp, prêt à payer très cher pour l'avoir, et donc à doubler Manchester City et le Real Madrid. La quête de Bellingham occulterait tout le reste, notamment la piste Fofana. Les supporters sang et or ne s'en plaindront pas...