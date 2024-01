RC Lens Mercato : la piste Solet refermée, la raison est connue

Zapping But! Football Club RC Lens : peut-on croire en un retour de Seko Fofana ?

Si le RC Lens ou encore le LOSC avaient des vues sur le défenseur du RB Salzbourg Oumar Solet (23 ans), l’ancien joueur de l’OL ne reviendra pas en Ligue 1. En effet, le stoppeur français est aujourd’hui tout proche de Naples et on en sait plus sur la raison qui a poussé les Sang et Or à se détourner du dossier.

Solet voulait un salaire trop important

Bien que les Sang et Or regardent à un renfort à ce poste pour anticiper les départs de Kévin Danso et/ou Facundo Medina, il n’est pas question de faire n’importe quoi.

Foot Mercato nous apprend que le Racing – qui a pris des renseignements sur le dossier Solet – n’a pas tiqué sur l’indemnité de transferts réclamée par le Champion d’Autriche … Mais davantage sur le salaire réclamé par l’ancien Lyonnais. A Lens, l’équilibre du vestiaire passe avant les bonnes idées…

