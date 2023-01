RC Lens - Mercato : la prochaine grosse prolongation est connue !

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Pas décidés à recruter ou à vendre des joueurs cet hiver, les dirigeants du RC Lens ont mis à profit le mois de janvier pour finaliser des prolongations. Ça a commencé avec Jean-Louis Leca et Massadio Haïdara, ça s'est poursuivi hier mardi avec Wesley Saïd, qui a eu droit à une annonce très drôle pour célébrer la nouvelle, avec une commande de climatiseur sur Brico Dépôt.

Selon La Voix du Nord, le travail est loin d'être terminé ! Le prochain à parapher un nouveau bail devrait être Facundo Medina, selon le quotidien régional. Sous contrat jusqu'en 2024, le très convoité défenseur argentin sera ainsi lié sur la durée au Racing et pourra être vendu au prix fort si un gros club le courtise. Après lui, ce devrait être au tour de Florian Sotoca, Deiver Machado, David Pereira da Costa et Jonathan Gradit. La stabilité sera de mise chez les Sang et Or lors des années à venir.