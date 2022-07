RC Lens - Mercato : la qualité du recrutement sang et or saluée

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Cabot serait-il une bonne pioche pour remplacer Clauss ?

SI le Racing Club de Lens a réalisé un retour aussi tonitruant en Ligue 1, avec deux 7es places d'affilée, il le doit à la science du coaching de Franck Haise mais également au recrutement malin de Florent Ghisolfi. Le réseau de l'ancien Lorientais lui a permis d'aller faire son marché dans des contrées relativement inexplorées par les autres clubs français et cela n'a pas échappé à un scout très en vue.

Hier soir dans L'After sur RMC, le scout Kévin Nieto a félicité le RC Lens mais également le Toulouse FC pour leur capacité à bien recruter dans des championnats étrangers secondaires. Il a ainsi rappelé que les Sang et Or avaient acheté des joueurs en MLS, aux Pays-Bas, en Norvège, etc, et que cela avait été à chaque fois une réussite. Leurs futurs succès dépendront de la capacité de Florent Ghisolfi et ses équipes à conserver ce coup d'avance sur la concurrence...