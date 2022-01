RC Lens - Mercato : la stratégie estivale des Sang et Or est déjà connue !

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Invité à revenir sur le Mercato d'hiver du RC Lens dans la web émission « Lens Foot » sur YouTube, le journaliste de France Bleu Nord Sylvain Charley en a dit plus sur les plans des Sang et Or.

« Un ou deux départs mais Lens ne sera pas pillé »

Confirmant les mots des dirigeants qui annoncent que Seko Fofana, Facundo Medina ou Cheick Doucouré ne partiront pas à moins d'une offre mirobolante, le spécialiste Mercato artésien n'imagine pas non plus une « hémorragie » pour cet été. Comme cela a été fait avec Loïc Badé, cédé pour 17 M€ au Stade Rennais, le Racing ne vendra que pour combler son budget de fonctionnement.

« Je pense qu'il y aura un ou deux départs mais Lens ne sera pas pillé », a promis Sylvain Charley, qui pense également que Lens ne paiera pas 1 M€ pour récupérer prématurément Lukasz Poreba au Zaglebie Lubin. Selon lui, cela se fera soit au tarif proposé par le board lensois (350 000€) soit en qualité de joueur libre dans cinq mois.