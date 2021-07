RC Lens - Mercato : le board a ciblé un buteur

Zapping But! Football Club RC Lens : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Après Mohamed Toubache-Ter, qui avait fait l'éloge il y a quelques jours du travail du coordinateur sportif Florent Ghisolfi, c'est au tour du compte Twitter MSV Foot de féliciter le RC Lens pour la qualité de son travail de recrutement. Via un post aujourd'hui, il a expliqué que les Sang et Or travaillaient dans le plus grand secret sur l'arrivée d'un buteur mais qu'ils étaient tellement discret qu'aucun nom n'avait filtré.

La veille, MSV Foot avait expliqué que le Finlandais Joel Pohjanpalo figurait sur les tablettes des Sang et Or. Mais l'attaquant du Bayer Leverkusen, sous contrat jusqu'en 2022 avec le club de la Ruhr, ne serait finalement qu'un plan de secours au cas où la piste prioritaire mènerait à une impasse. Pour l'heureux élu, il faudra certainement attendre le jour de l'officialisation !

POHJANPALO (Plan B) du RC Lens.



L’attaquant numéro un dans la liste des souhaits du board reste secret.



Ça ne m’étonne pas, la concurrence doit être très rude et s’il fuite ce nom, ça risque d’affoler tout le monde.



En soum-soum = le secret de la réussite. #RCLens pic.twitter.com/KXaE3CKMPV — 𝙈𝙎𝙑 𝙁𝙤𝙤𝙩 🗞 (@MSVFoot) July 21, 2021