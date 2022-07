RC Lens - Mercato : le départ de Cheikh Doucouré ne fait pas peur aux supporters

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est la révélation lensoise de la saison ?

Le RC Lens a quasiment acté le départ de Cheikh Doucoure vers Crystal Palace. Les Sang et Or pourraient perdre un maillon essentiel des dernières saisons et remanier entièrement le milieu de terrain, pilier du système de Franck Haise.

Pourtant, d’après le sondage du site lensois.com, les deux tiers des interrogés ne sont pas inquiets de l’avenir sans Doucoure. 67% des supporters font confiance à Abdul Samed, Poreba, et Berg, recruté justement pour succéder à l’international malien. Les Sang et Or comptent également sur Fofana. Bien que surveillé par plusieurs clubs dont le PSG, l’Ivoirien est toujours au club pour le moment.

Le transfert devrait rapporter environ 25 millions au RC Lens, une première belle affaire pour les finances du club nordiste en ce début de mercato.

Le RC Lens déjà suffisamment étoffé au milieu en cas de départ de Cheick Doucouré ? https://t.co/FvCugeIcVk — Tribunes Sang&Or (@TSangetor) July 2, 2022

Yann Noailles

Rédacteur

