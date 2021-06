RC Lens – Mercato : le départ de Doucouré inévitable chez les Sang et Or ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Auteur d'une très belle première saison en Ligue 1, Cheick Doucouré (21 ans) fait partie des joueurs du RC Lens les plus sollicités en ce début de Mercato estival. Comme révélé par la Voix du Nord à la fin du mois de mai, le Malien serait notamment dans les bons papiers du FC Séville alors que d'autres sources évoquent un intérêt de Liverpool.

Du côté des supporters, on n'est pas spécialement optimiste quant aux chances que Doucouré poursuive avec les Sang et Or... Et ce malgré un contrat courant jusqu'en juin 2024. En effet, à l'occasion du dernier sondage réalisé par Lensois.com, 60,5% des fans estiment qu'il « sera difficile de le conserver » davantage au Racing.

Malgré la crise sanitaire et la baisse des prix généralisée sur le marché, Cheick Doucouré est sans doute l'un des joueurs les plus bankables de l'effectif lensois. De quoi remettre du beurre dans les épinards pour réaliser un gros coup offensivement ?