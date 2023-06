RC Lens - Mercato : le troisième départ de l'été se précise !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Après Ismaël Boura, qui est parti libre à Troyes, et Rémy Labeau Lascary, qui est parti s’aguerrir en prêt à Laval, un troisième départ cet été se profilerait chez les Sang et Or. Il s'agirait de celui d'Alexis Claude-Maurice, prêté cette saison sans option d'achat au RC Lens par l'OGC Nice.

La tendance se confirme pour Claude-Maurice !

Et pour cause, le milieu offensif français ne devrait pas être recruté définitivement par le club artésien cet été et devrait donc faire son retour au Gym, selon les informations de Nice-Matin, qui précise que les dirigeants lensois auraient bien formulés une offre pour conserver l'ancien Lorientais mais qu'elle aurait été refusée par leurs homologues niçois. Lors de son passage au Racing, Alexis Claude-Maurice aura disputé 22 matchs toutes compétitions confondues pour 5 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées.

🔴🔶 RC Lens : les pistes des Sang et Or pour le mercato estival 2023 https://t.co/SsCHm8N2H1 — But! Lens (@But_Lens) June 19, 2023

Pour résumer Prêté cette saison sans option d'achat au RC Lens par l'OGC Nice, Alexis Claude-Maurice ne devrait pas être recruté définitivement par le club artésien cet été et devrait faire son retour au Gym.

