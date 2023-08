RC Lens – Mercato : le dossier Danso serait réglé

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Si le RC Lens a déjà perdu Seko Fofana (Al-Nassr) et Loïs Openda (RB Leipzig), les Sang et Or font aujourd'hui tout ce qui est en leur pouvoir pour conserver Kévin Danso (24 ans). Dragué par Naples et Rudi Garcia, l'Autrichien devrait bel et bien rester dans l'Artois.

Lens plus fort que Naples pour Danso

Après avoir repoussé l'offensive de 22 M€ des Partenopei qui le voyaient comme le remplaçant idéal de Kim Min-Jae (parti au Bayern Munich), le Racing touche désormais au but pour la prolongation de Kévin Danso.

Selon Foot Mercato, l'ancien défenseur d'Augsbourg va étendre son bail d'une saison (2027) avec le RC Lens. Tout est bouclé et devrait être officialisé rapidement. Dans ce deal, Danso s'apprête à faire une belle bascule salariale...

