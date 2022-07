RC Lens - Mercato : le dossier Medina fait jaser en Italie !

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est le meilleur Sang et Or de la saison ?

Décidément, il sera dit que Facundo Medina ne manque pas de courtisans. Ni d'échos dans la presse italienne depuis des semaines. Alors que le défenseur du RC Lens était annoncé du côté de Naples, sans que cela se traduise par quoi que ce soit, voilà que l'Inter Milan est également associé au joueur. En effet, et comme le relaie Lensois.com, le média italien, FC Inter 1908, affirme que l’agent de Medina, Marcelo Simonian, a glissé son nom lors d'échanges avec les dirigeants de l'Inter Milan. Ajoutant, tout de même, que cela n'avait pas débouché sur quelque chose de concret. En somme, Medina fait parler de lui, mais est bel et bien à Lens pour la saison qui s'annonce.

Pour résumer Plusieurs semaines que le nom de Facundo Medina, le défenseur du RC Lens, revient avec insistance dans le sens des départs. Destination évoquée : l'Italie, avec, notamment, Naples et même l'Inter Milan. Beaucoup de bruit pour rien ? Possible.

