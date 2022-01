RC Lens - Mercato : le dossier Poreba poussé par une recrue estivale

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Présent en conférence de presse vendredi midi, Franck Haise a été lancé sur le Mercato du RC Lens et la rumeur d'une arrivée possible du jeune milieu polonais Lukasz Poreba (Zaglebie Lubin). Le coach des Sang et Or n'a pas démenti … sans toutefois assurer que l'intéressé débarquerait bel et bien.

« Vous avez évoqué un joueur que l’on suit en Pologne, c’est un très bon joueur, je ne vais pas dire le contraire c’est une réalité, on prépare l’avenir, comme toutes les cellules de recrutement. Mais il y a rien de plus, on en suit d’autres, comme d’autres clubs suivent certains de nos joueurs », a-t-il sobrement glissé.

Poreba a chaudement été recommandé par... Frankowski

Lancé dans un bras de fer avec le club du Zaglebie Lubin, qui réclame le triple de l'offre lensoise (350 000€), Lens continue donc de jouer l'indifférence sur le dossier. Pour autant, le Racing est bel et bien très chaud sur le dossier. Arrivé l'été dernier de MLS et international A en Pologne, Przemyslaw Frankowski a même confirmé à la presse de son pays avoir discuté de Poreba avec sa direction.