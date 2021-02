RC Lens – Mercato : le FC Barcelone décisif pour l'avenir de Badé et Medina ?

Zapping But! Football Club RC Lens : nos voeux pour les Sang et Or en 2021

Cela fait partie de la rançon du succès. En occupant la sixième place de Ligue 1, le RC Lens est l'une des très belles surprises de la saison, et cela s'accompagner forcément de convoitises difficiles à occulter.

Ces dernières heures, la presse anglaise et italienne évoquent en longueur l'intérêt du Milan AC pour deux défenseurs lensois, Loïc Badé et Facundo Medina. Le talent précoce et l'élégance de l'un, la détermination et la polyvalence de l'autre plaisent au club lombard. Paolo Maldini aurait déjà coché leurs noms pour se renforcer défensivement.

Milan hésiterait avec un élément plus expérimenté

Mais si l'on en croit les médias milanais, le Milan AC hésiterait entre cette option et une autre avec un peu plus d'expérience. Junior Firpo, le défenseur du FC Barcelone, serait aussi suivi par Milan qui opterait avec lui pour un élément avec plus de bouteille. Le Barça se montrera-t-il ouvert à la discussion et ainsi évitera de grosses offensives sur les pépites des Sang et Or ? Affaire à suivre...