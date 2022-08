RC Lens – Mercato : le FC Nantes déboule sur le dossier Kakuta !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Comme révélé il y a quelques jours par la Voix du Nord, Gaël Kakuta (31 ans) a réclamé son départ du RC Lens à un an de la fin de son contrat (2023). Une demande du Congolais qui a fait écho du côté... du FC Nantes. Selon Ouest-France, Antoine Kombouaré – qui attend des renforts offensifs de toute urgence – aurait fait de Kakuta sa nouvelle priorité offensive. Un profil idéal en cas de départ de Ludovic Blas, courtisé par Lille. Pour l'heure, le média local ne précise pas si le FC Nantes a formulé une première proposition ni si Kakuta, également courtisé aux Etats-Unis et dans le Golfe, est tenté par cette option. Revenu en 2020 dans son club formateur, le milieu de terrain sort d'une saison compliquée entre les blessures et la perte de son statut de titulaire au dépend du prometteur Pereira da Costa. INFO @OFsports44 Antoine Kombouaré en a fait sa prioritéhttps://t.co/3dTtcn09Vf — jean-marcel boudard (@JMBoudard) August 15, 2022

Alexandre Corboz

Rédacteur

