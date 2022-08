RC Lens – Mercato : le jeune Baldé explique les raisons de son départ

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est le meilleur Sang et Or de la saison ?

Le RC Lens a officialisé en milieu de semaine le départ en prêt d'Ibrahima Baldé (19 ans) à Annecy. Apparu à quatre reprises en L1 l'an dernier, le jeune attaquant est revenu sur son départ sur le site du promu. « Quand tu es jeune, tu as besoin de jouer. Cela ne sert à rien de faire quelques groupes, de rentrer 5 minutes par ci et 10 minutes par là. Je préférais aller dans un projet où j’avais plus de chance d’avoir du temps de jeu », a confié Baldé. Avant d'évoquer ses objectifs... « Déjà, j’aimerais aider le club à atteindre ses objectifs et j’aimerais mettre au profit mes qualités pour l’équipe. Personnellement, je veux progresser le plus possible, faire la meilleure saison possible et engranger du temps de jeu et de l’expérience. » 3 joueurs sont à l’essai avec le #RCLens. Portraits https://t.co/FdJroQpHLC pic.twitter.com/Od3v3qxO5j — Lensois.com Live (@LensoisComLive) August 11, 2022

