RC Lens – Mercato : le jeune Varane file en L2

En manque de temps de jeu à Lens, le milieu Jonathan Varane (20 ans) a été officiellement prêté lundi soir, à Rodez, sans option d'achat. Rodez est classé 10e en Ligue 2.

Formé à Lens, le demi-frère de Raphaël Varane aura notamment comme coéquipier dans l'Aveyron un certain Enzo Zidane (26 ans), fils de Zinédine. Rodez aimerait-il les grands noms ?

🔄 Il a fait ses premiers pas dans le football sous les couleurs lensoises, tout comme ses débuts en @Ligue1UberEats cette saison.



Jonathan Varane poursuit son évolution et s'aguerrira pour les prochains mois à @OfficielRAF (prêt sans option d'achat).



Bonne fin de saison Jo' ! pic.twitter.com/TJkJwWW2QM — Racing Club de Lens (@RCLens) January 24, 2022