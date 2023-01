RC Lens - Mercato : le LOSC veut chiper une recrue aux Sang et Or !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

La rivalité entre le LOSC et le RC Lens s’affiche également sur le terrain des transferts. Le dernier exemple en date se nomme Ken Nkuba. Dans les petits papiers des Sang et Or au mercato estival, l’ailier du Royal Sporting Club de Charleroi serait désormais dans le viseur du LOSC. Le média belge La Capitale sort l’information en ne précisant pas si le club nordiste avait formulé une offre concrète à son égard.

Nkuba estimé à 3,5 M€

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le club belge, Nkuba a disputé 15 matches cette saison pour un but et 4 passes décisives. L’ailier droit est estimé à 3,5 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.

Pour résumer Si la première partie de saison du RC Lens est une réussite totale sur tous les tableaux, le LOSC pourrait venir enrayer cette belle dynamique en brouillant les cartes au cours du mercato hivernal. Au centre du jeu : Ken Nkuba (Charleroi, 20 ans).

