RC Lens - Mercato : le meilleur atout de Haise déjà sur le départ ?

RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Formé au RC Lens, Gaël Kakuta a fait son retour chez les Sang et Or l'été dernier où il est prêté par Amiens jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat de 5 millions d'euros. Meilleur buteur lensois avec 11 réalisations, le meneur de jeu réalise l'une des saisons les plus abouties de sa carrière.

Kakuta plait en Angleterre

Gaël Kakuta Credit Photo - Icon Sport

Sa belle saison n'a pas échappé à de nombreux clubs de Premier League. Selon les informations du média anglais Daily Mail, Newcastle, Crystal Palace, Fulham et Watford se sont positionnées pour recruter l'ancien joueur de Chelsea. Pour le laisser partir, les dirigeants du RC Lens attendraient une offre de 10 millions d'euros.