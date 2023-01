RC Lens - Mercato : le message énigmatique de Saïd sur son avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Sur son compte Instagram, l'attaquant du RC Lens, Wesley Saïd, a posté ce mardi un message énigmatique en mettant la définition du mot "avenir". Plusieurs Sang et Or ont commenté le post de l'ancien Toulousain allant même jusqu’à lui souhaiter bonne chance comme Seko Fofana.

Saïd vers une prolongation ?

Mais pas d'inquiétude pour les supporters lensois, Wesley Saïd, actuellement sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club artésien, ne devrait pas quitter le nord de la France cet hiver et devrait plutôt prolonger son bail, selon les informations de Foot Mercato. Son message semble donc un teasing de sa prolongation chez les Sang et Or.

Fabien Chorlet

Rédacteur