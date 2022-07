RC Lens - Mercato : Doucouré s'en va et laisse un message déchirant aux supporters

Zapping But! Football Club RC LENS - INFO BUT! : La menace se précise pour Facundo Medina

Le RC Lens a acté le départ de Cheick Doucouré (29 ans) vers Crystal Palace. Dès ce lundi, les Sang et Or vont perdre un maillon essentiel des dernières saisons et remanier entièrement le milieu de terrain, pilier central du système du coach Franck Haise.

Le milieu international malien a lui-même annoncé son départ du RC Lens, où il est arrivé à l'hiver 2018. Doucouré aura disputé 130 rencontres sous le maillot Sang et Or, pour 8 buts et 7 passes décisives. Il n’a pas oublié de dire adieu aux supporters du club artésien.

« Je vous remercie, vous, fans qui m’avez tant donné et soutenu. (...) Merci pour ces magnifiques et extraordinaires années passées à vos côtés. Je m’envole vers d’autres cieux pour continuer une carrière qui je l’espère vous rendra fier comme vous m’avez rendu fier d’être Lensois. Je ne vous oublierai pas, vous serez toujours à mes côtés et dans mon cœur. À jamais Lensois, allez les Sang et Or », a-t-il publié sur Instagram.