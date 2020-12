RC Lens - Mercato : le Milan AC n’a pas fait tourner la tête de Loïc Badé

Dans les nombreuses bonnes pioches du RC Lens durant le mercato estival, il est sans doute la plus prometteuse. Arrivé libre du Havre après une poignée de matchs en Ligue 2, Loïc Badé s'est immédiatement imposé comme une révélation des Sang et Or en ce début de saison.

Badé sait exactement d'où il vient

Sa capacité d'anticipation, ses facilités dans les airs et son élégance dans la relance rendent déjà le défenseur de 20 ans très spécial. La comparaison avec un certain Raphaël Varane, qui a aussi éclos au RC Lens, n'a d'ailleurs pas tardé à apparaître. Forcément, de telles performances s'accompagnent d'une donnée aussi inquiétante pour le RC Lens que prometteuse pour ses finances.

Les clubs étrangers n'ont pas mis longtemps à s'apercevoir du grand talent du défenseur lensois. Et le premier nom à filtrer n'est autre que le Milan AC ! Le club lombard a des vues sur Badé même si Mohamed Simakan reste sa priorité en charnière. Cet intérêt aussi soudain que flatteur n’a pas fait dévier le joueur du RC Lens de ses racines. Ce week-end, Badé a ainsi profité de ses congés pour faire une distribution de maillots aux jeunes de la ville où il a grandi, Les Baconnets - Antony (92). Preuve que s’il ne sait pas encore où il ira dans le futur, il sait parfaitement d’où il vient.