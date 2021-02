RC Lens – Mercato : le Milan AC pisterait deux Sang et Or en plus de Loïc Badé

Zapping But! Football Club RC Lens : nos voeux pour les Sang et Or en 2021

Avec une sixième place en Ligue 1, le RC Lens s'impose incontestablement comme la révélation du championnat cette saison. Les hommes de Franck Haise réalisent un parcours remarquable pour un promu et forcément, les performances individuelles de certains ne passent pas inaperçues.

Parmi les individualités les plus en valeur, le jeune défenseur central Loïc Badé n'a pas mins longtemps à convaincre les observateurs. Son style comparable à un certain Raphaël Varane a vite attiré les regards. Notamment du Milan AC qui a rapidement envoyé des émissaires l'observer de près. Et si l'on en croit la presse anglaise relayée par Lensois.com, les Rossoneri ont coché d'autres noms sur leur liste au passage.

Medina et Doucouré aussi sur les tablettes

D'après le Daily Mail, Facundo Medina, déjà suivi de près par Manchester United, aurait également tapé dans l'oeil du Milan AC. Enfin, Cheick Doucouré, auteur d'un très bon début d'année 2021 attirerait aussi le regard milanais. De quoi craindre une grosse offensive globale cet été ?