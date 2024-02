RC Lens Mercato : le milieu des Sang et Or intéresse la Premier League

Zapping But! Football Club RC Lens : peut-on croire en un retour de Seko Fofana ?

Si la saison 2023-24 du RC Lens est un peu moins flamboyante que la précédente, les Sang et Or restent très suivis des recruteurs étrangers. L’été 2024 pourrait même être très animé dans l’Artois et pas seulement pour Kévin Danso et Facundo Medina, que l’on sait suivis par les plus grands clubs.

Abdul Samed et Diouf plaisent aux Anglais

En effet, si l’on en croit le journaliste turc Ekrem Könur, trois clubs de Premier League – Brighton, Wolverhampton et Fulham – regardent à récupérer des milieux de l’effectif de Franck Haise. Moins utilisé depuis son retour de la CAN, Salis Abdul Samed (23 ans) fait partie des profils qui intéressent… Tout comme celui d’Andy Diouf (20 ans), lequel a justement profité de l’absence des milieux africains du Racing pour faire son trou en janvier.

Si on peut penser que Lens se montrera à l’écoute l’été prochain pour Salis Abdul Samed, il n’est pas certain que Lens ouvrira la porte à Andy Diouf, arrivé l’été dernier de Bâle contre 15 M€ et qui commence tout juste à sortir de l’ombre de celui qu’il était censé remplacer (Seko Fofana).

💣💥❗🇬🇭🇫🇷 #Lens 🟡🔴❗

Brighton, Wolves and Fulham are monitoring the situation of Lens's 23-year-old Ghanaian player Salis Abdul Samed and 20-year-old French player Andy Diouf. pic.twitter.com/aXDlHqhD3y — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 16, 2024

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life