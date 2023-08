RC Lens - Mercato : le piston attendu déniché en Belgique ?

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

En début de journée, nous avons relayé l'information de La Voix du Nord, selon qui le RC Lens viserait encore deux joueurs d'ici la fin du mercato : un buteur et un piston. La quête du successeur de Loïs Openda est la priorité. Le recrutement d'un joueur de couloir n'interviendrait qu'en cas d'arrivée d'un actionnaire minoritaire dans les semaines qui viennent. Mais ça n'empêche pas la cellule de recrutement de travailler sur plusieurs dossiers. Ignazio Genuardi en a révélé un. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS Les négociations ont déjà débuté Selon le journaliste spécialisé dans les transferts, les Sang et Or auraient coché le nom de Zakaria el Ouahdi sur leurs tablettes. Âgé de 21 ans, ce Belgo-Marocain évoluant à Molenbeek évolue au poste d'ailier droit mais est également à l'aise dans l'autre couloir. Genuardi assure que des discussions ont déjà eu lieu entre le Racing et le RWDM pour ce joueur sous contrat jusqu'en 2025 et qui est coté à 800.000€ par Transfermarkt. Une somme relativement faible qui pourrait ne nécessiter aucun nouvel investisseur... Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24 Supervisé lors des deux premières journées de championnat, l’ailier belgo-marocain El Ouadhi (#RWDM) suscite un réel intérêt de la part de #Lens. Alors que son contrat court jusqu’en 2025, il y a eu des discussions pour connaître les conditions d’un possible deal. #Mercato #RCL — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) August 7, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer La priorité du RC Lens pour la dernière ligne droite du mercato est de trouver un buteur pour succéder à Loïs Openda. Mais les Sang et Or cherchent également un piston. Une rumeur annonce un intérêt pour le Belgo-Marocain de Molenbeek Zakaria El Ouahdi.

Raphaël Nouet

Rédacteur