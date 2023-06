RC Lens - Mercato : le premier départ de l'été officialisé !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

"Arrivé en 2014 en Artois, Ismaël Boura a gravi les échelons pour se hisser dans le groupe professionnel. En fin de contrat, le défenseur Made in Gaillette, aux 34 matchs de Ligue 1 avec Lens, rejoint l’équipe de l’ESTAC qui évoluera la saison prochaine en Ligue 2. Le Racing Club de Lens souhaite à Ismaël une belle réussite dans la poursuite de sa carrière", peut-on lire sur le communiqué du club artésien. Ismaël Boura à Troyes 🔄



Arrivé en 2014, Ismaël Boura a gravi les échelons pour se hisser dans le groupe pro. En fin de contrat, le défenseur #MadeInGaillette, aux 34 matchs de L1 avec Lens, rejoint l'@estac_officiel.



Bonne continuation Isma' ! ❤️💛#FierDEtreLensois pic.twitter.com/9jlSJIONgT — Racing Club de Lens (@RCLens) June 6, 2023

Pour résumer Le RC Lens a officialisé ce mardi le départ d'Ismaël Boura, qui arrivait au terme de son contrat avec le club artésien cet été. Le latéral gauche français rebondit à Troyes, qui évoluera en Ligue 2 la saison prochaine.

