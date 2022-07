PSG, RC Lens - Mercato : de nouveaux prétendants XXL pour Kalimuendo

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Depuis le recrutement de Loïs Openda, il est évident que le RC Lens est passé à autre chose pour le poste d'attaquant. Les Sang et Or ont vu Arnaud Kalimuenod retourner au PSG à l'issue de son prêt et ils se doutaient qu'ils auraient très peu de chances de le faire revenir. Le journaliste anglais Ben Jacobs l'a confirmé lors d'un tweet publié hier soir.

D'après lui, le PSG réclamerait la modique somme de 25 M€ pour son buteur de 20 ans, poussé vers la sortie en raison d'une concurrence énorme à son poste (Mbappé, Messi, Neymar, Icardi...). Et comme si cela ne suffisait pas à décourager le Racing, la liste de ses courtisans est impressionnante : l'Atalanta Bergame, Leeds United, Newcastle et l'Ajax Amsterdam. Du très lourd. Certains sont européens, tous ont les moyens de payer une telle somme. Bref, adieu Kalimuendo !