RC Lens - Mercato : le Racing a ferré le mini Openda !

Ce mardi, le RC Lens a officialisé la signature du premier contrat professionnel du jeune milieu offensif belge, Ayanda Sishuba, qui évolue, pour l'heure, avec l'équipe réserve lensoise mais qui s'entraîne parfois avec l'équipe première.

Sishuba, le "mini Openda"

Chez les Sang et Or, Ayanda Sishuba, qui a eu un petit cérémonial ce jeudi à l'entraînement après la signature de son premier contrat professionnel, serait surnommé le "mini Openda", comme nous l'apprend nos confrères de Lensois.com. C'est grâce à sa petite taille et sa vitesse que le joueur de 18 ans est comparé à Loïs Openda.

Appelé "mini Openda" par certains coéquipiers, Ayanda Sishuba a droit à un petit cérémonial après la signature de son contrat #RCLens pic.twitter.com/2iuWtdQ5fP — Lensois.com Live (@LensoisComLive) April 20, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur