RC Lens - Mercato : le Racing dégaine 11 M€ pour une piste commune avec l'OM

Alors que les arrivées de l'ailier droit du Millonarios, Óscar Cortés, de l'attaquant du Paris FC, Morgan Guilavogui, et du milieu de terrain de Toulouse, Stijn Spierings, seraient en bonne voie, les dirigeants du RC Lens seraient passés à l'action pour une nouvelle cible.

Le RC Lens passe à l'attaque pour Habib Diarra

Et pour cause, selon les informations de Foot Mercato, le board lensois aurait formulé une première offre de 11 millions d'euros au RC Strasbourg pour s'attacher les services d'Habib Diarra. L'international U19 français, qui fut l'une des révélations de la saison de Ligue 1, est également annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille. On attend désormais la réponse du club alsacien.

Fabien Chorlet

Rédacteur