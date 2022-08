RC Lens – Mercato : le Racing laisse filer un de ses buteurs en L2

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

S'il était présent dans le groupe pour la réception du Stade Brestois dimanche dernier, Ibrahima Baldé savait qu'il n'aurait pas forcément sa place dans l'équipe de Franck Haise cette saison. En conséquence, l'intéressé a préféré partir chercher du temps de jeu et de la considération en deuxième division, lui qui est encore sous contrat jusqu'en juin 2024. A Lens, Ibrahima Baldé n'avait fait que 7 apparitions l'an passé. Il est prêté sans option d'achat. En conférence de presse, avec son club haut-savoyard hier, Baldé a justifié ce départ : « Quand tu es jeune, tu as besoin de jouer. Cela ne sert à rien de faire quelques groupes, de rentrer 5 minutes par ci et 10 minutes par là. Je préférais aller dans un projet où j’avais plus de chance d’avoir du temps de jeu. » #Mercato | 🎙️ 𝗜𝗯𝗿𝗮𝗵𝗶𝗺𝗮 𝗕𝗮𝗹𝗱𝗲́ : « Quand tu es jeune, tu as besoin de jouer. »



Avant le match face au @stadelavallois, notre recrue s'est présentée en conférence de presse pour évoquer son arrivée et la saison qui se profile !



🔎 https://t.co/BwY8Iy8HyI#GoReds pic.twitter.com/y5gKYey5sU — FC Annecy (@FCAnnecy) August 11, 2022

Baldé file à Annecy, il s'explique Barré par une (trop) forte concurrence en attaque, Ibrahima Baldé (19 ans) a fait le choix hier de quitter le RC Lens pour rejoindre le FC Annecy, promu en Ligue 2. Il n'a pas tardé à s'expliquer sur sa décision avec sa nouvelle équipe.

