RC Lens - Mercato : le Racing prêt à ferrer une recrue qui fait saliver l’OM et le LOSC !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le triptyque Lens-Marseille-Lille marche à plein régime cette saison. Déjà rivaux en termes purement sportifs, les deux écuries de Ligue 1 sont également lancées sur la même recrue en vue du prochain mercato : Adem Zorgane (23 ans). Le milieu de terrain algérien souhaite quitter le Sporting Charleroi cet été afin de disputer la Ligue des champions la saison prochaine.

Zorgane proche du RC Lens ?

Selon Sports Zone, Wolverhampton, Brighton, l’OM et le LOSC montrent un vif intérêt mais à date, c’est bien le RC Lens qui est en pole position sur ce dossier. Un temps cité pour faire signer Zorgane, l’OL n’est plus mentionné. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’intéressé est estimé à 6 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Adem Zorgane veut quitter le Sporting Charleroi.



▫️ Le joueur algérien souhaite jouer la Champions League.



▫️Wolverhampton, Brighton, Marseille et Lille montrent un vif intérêt mais à date, c’est bien le RC Lens qui est en pole. pic.twitter.com/k0DZpt5Rds — SPORTS ZONE (@SportsZone__) May 19, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Adem Zorgane (Charleroi, 23 ans) fait saliver l'OM, le LOSC et le RC Lens en vue du mercato estival. A date, le club artésien serait le mieux placé pour faire signer le milieu de terrain algérien estimé à 6 millions d'euros.

Bastien Aubert

Rédacteur