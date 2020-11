RC Lens - Mercato : le Real Madrid a offert un coup de pouce financier aux Sang et Or

C'est une anecdote dénichée par Grégory Lallemand, journaliste de la Voix du Nord, mais elle montre combien le Real Madrid sait se montrer reconnaissant. En 2011, les Merengue ont réalisé un excellent coup en faisant signer pour 10 M€ Raphaël Varane (18 ans) en provenance du RC Lens. Un joueur devenu immense au sein de la Maison blanche mais également en équipe de France (67 capes depuis 2013).

500 000€ en cadeau pour le club formateur de Varane

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Real Madrid n'a pas oublié le travail de formation immense réalisé par le Racing. En effet, en 2018, au moment de la levée d'une quatrième Ligue des Champions et même si le nouveau contrat de Varane (prolongé jusqu'en 2020 puis 2022) ne comprenait plus de clause, l'entité madrilène a quand même versé une prime de 500 000€ à Lens pour ce nouveau sacre continental.

Dirigeant du RC Lens à l'époque, Didier Roudet raconte : « On a écrit une lettre à Florentino Perez. Sa réponse a été positive. C'était un geste d'une telle classe de sa part... Un geste de seigneur, tout simplement ! » A l'époque, les Sang et Or se morfondaient en Ligue 2 et étaient loin de rouler sur l'or...