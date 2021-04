RC Lens - Mercato : le Real Madrid devancé par un autre géant pour Medina ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Hier soir, France Bleu Nord a assuré que le Racing Club de Lens allait de nouveau se montrer ambitieux sur le marché des transferts cet été. Les Sang et Or viseraient ainsi la révélation de la saison stéphanoise Yvan Neyou ainsi que l'excellent meneur de jeu du FC Metz Farid Boulaya. Mais comment financer de tels achats alors que la crise sanitaire oblige à jouer devant des tribunes vides ?

L'Inter serait passé à l'attaque

Eh bien, en réalisant une grosse vente ! Plusieurs joueurs ont brillé dans les rangs du promu cette saison. Mais aucun n'a plus surpris que Facundo Medina, totalement inconnu au moment où il a débarqué de Talleres. Et aucun ne possède des touches aussi prestigieuses. Le Real Madrid et Manchester United seraient notamment sur les rangs.

Mais le média italien TMW assure que c'est l'Inter Milan qui aurait pris tout le monde de vitesse en prenant contact avec les dirigeants lensois. Les futurs champions d'Italie ont cependant des difficultés financières qui devraient les contraindre à vendre leurs meilleurs joueurs à l'intersaison. Peut-être n'auront-ils pas les moyens de leurs ambitions…