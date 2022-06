RC Lens - Mercato : le remplaçant de Clauss ciblé au PSG ?

Zapping But! Football Club Rc Lens: Les sang et or doivent-ils prolonger Leca ?

Le mercato du RC Lens se dessine de plus en plus. Les dirigeants des Sang et Or sont conscients que de nombreux joueurs pourraient quitter le club lors du mercato estival, suite aux bonnes performances de l’équipe la saison passée, en championnat. L’un des principaux départs devrait être celui du latéral droit, Jonathan Clauss. Pour le remplacer, les dirigeants veulent recruter un joueur du PSG.

Selon “La Voix de Sports“, les dirigeants lensois ont pris des renseignements pour le jeune défenseur, du PSG, Thierno Baldé. À 20 ans, il vient de disputer 31 matchs lors de son prêt au Havre cette saison. Il est sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2023 et sa valeur est estimée à 2 millions d’euros par le site Transfermarkt.

#RCLENS || Le board a pris ses renseignements pour Thierno Baldé du Paris Saint-Germain pour combler un éventuel départ de Jonathan Clauss.



🗞 La Voix des Sports. pic.twitter.com/cx3PW85TqF — 𝗠SV FOOT (@MSVFoot) June 19, 2022

Pour résumer Le défenseur latéral droit du RC Lens Jonathan Clauss est très convoité. Alors qu’il devrait quitter les Sang et Or cet été, ces derniers cible un joueur du PSG pour le remplacer. Le RC Lens cible le jeune défenseur Thierno Baldé.

Adam Duarte

Rédacteur