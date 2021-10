RC Lens - Mercato : le remplaçant de Clauss déjà trouvé ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Aux portes de l'équipe de France grâce ses prestations toujours plus abouties, le piston droit du RC Lens, Jonathan Clauss, commence à susciter l’intérêt de plusieurs clubs dont l'AS Monaco et l'OGC Nice.

En cas de départ de leur joyau, les Sang et Or auraient jeté leur dévolu sur le latéral droit de Parme, Maxime Busi, selon les informations de MSV Foot. Le Belge, recruté l'été dernier par le club parmesan contre un chèque de 6,9 millions d'euros, a un profil offensif qui pourrait coller au système de jeu de Franck Haise. Les dirigeants lensois aimeraient recruter l'ancien joueur de Charleroi sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

D’après mes informations, le board du #RCLens garderait un œil attentif sur la situation de Maxime Busi de @ParmaCalcioFR. L’arrière droit belge de 21 ans, recruté pour 6,9 millions il y’a un an, n’a joué que 149 minutes depuis le début de saison.

