RC Lens - Mercato : le remplaçant de Kalimuendo bientôt au club ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le RC Lens est en quête d’un nouvel avant-centre. La saison passée, le club pouvait compter sur Arnaud Kalimuendo, mais le joueur est retourné au PSG où il espère encore s’imposer. Les dirigeants du RCL, du coup, se penchent sur d'autres solutions, et ils viennent de cocher le nom de Tajon Buchanan. D’après les informations de TSN, l’international canadien de 22 ans plaît au Racing qui espère le recruter dans les prochains jours.



Le buteur de New England Revolution a inscrit 3 buts et 3 passes décisives en 12 apparitions depuis le début de la saison en MLS. Toutefois, le RC Lens va devoir se montrer convaincant, car d’autres clubs sont sur le dossier. Le FC Augsbourg et le FC Bruges creuseraient également la piste pour attirer le joueur.