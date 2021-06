RC Lens - Mercato : le Sporting prêt à inclure un joueur pour recruter Kakuta ?

Décidément, la belle saison du Racing Club de Lens pour son retour dans l'élite a tapé dans l'œil des recruteurs de tous les pays ! Même les clubs portugais lorgnent des Sang et Or, attaqués de toutes parts et pour tous leurs joueurs. Plus tôt ce matin, nous avons relayé l'information selon laquelle le Sporting Portugal serait très intéressé par Gaël Kakuta.

Sporar reste sur une saison à 6 buts…

Les Lions, criblés de dettes, ne peuvent pas se permettre de dépenser des fortunes, même s'ils s'apprêtent à retrouver la Champions League grâce à leur titre de champion. Pour négocier une arrivée de Kakuta avec le RC Lens, leurs dirigeants vont donc plutôt privilégier l'option d'un échange que le paiement d'une indemnité.

D'après O Jogo, le Sporting serait prêt à inclure son attaquant Andraz Sporar (27 ans), sur lequel il ne compte plus trop. Il sait que le Racing est en quête d'un buteur, lui qui a vu Arnaud Kalimuendo retourner au PSG, et pense que son joueur pourrait faire l'affaire. Seulement, Sporar, prêté à Braga en janvier, reste sur une saison à 6 buts avec les deux Sporting. Pas sûr que cela incite le RCL à céder pour Gaël Kakuta qui, rappelons-le, est désormais sous contrat jusqu'en 2021 après son transfert définitif en provenance d'Amiens.

Le Sporting s’intéresse à Gaël Kakuta.

Le milieu offensif du RC Lens a réalisé une bonne saison en Ligue 1 (11 buts, 5 passes décisives).



Andraz Sporar pourrait faire le chemin inverse.



