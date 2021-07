RC Lens - Mercato : le Stade Rennais fait un énorme effort pour Badé, le transfert est imminent !

Zapping But! Football Club RC Lens : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Sang et Or

Il semblerait que l'offre formulée en début de semaine par le Stade Rennais pour Loïc Badé (RC Lens, 21 ans) soit sur le point de faire mouche. Selon La Voix du Nord ou encore le 10 Sport, le Racing – qui attendait entre 20 et 25 M€ pour l'ancien défenseur du Havre – est proche de céder. Une offre approchant les 20 M€ devrait être formulé après que le Racing a dit non à la deuxième proposition rennaise (15 M€ + 5 M€ de bonus).

Comme l'avait initialement rappelé Arnaud Pouille mardi en conférence de presse, Lens – qui était initialement pas vendeur pour son jeune défenseur central – est prêt à ouvrir la porte : « On n’est pas dans l’urgence mais si nos intérêts sont respectés, on peut discuter ».

Pour rappel, le RC Lens devra verser 20% de la somme récoltée au club formateur de Loïc Badé, Le Havre. C'était d'ailleurs la condition imposée à sa signature libre l'an passé. Joli coup aussi pour les Normands.