RC Lens - Mercato : le transfert de Wahi fait déjà un heureux en Ligue 1

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Elie Wahid, la dernière recrue du RC Lens. Le terme d’une saison où il a été performant avec Montpellier, le jeune attaquant français espère passer un cap en rejoignant les Sangs et Or. Cette vente ravit le président Montpelliérain, Laurent Nicollin.

Une vente positive pour Nicollin

Invité de l’émission « L’Équipe de Greg » sur la chaîne L’Équipe, Laurent Nicollin déclare : « La vente d’Elye Wahi va rentrer dans le budget général, nous avions prévu des ventes et celle-ci en faisait partie. Cela ne nous empêchera pas de recruter si l’on identifie de bons joueurs pour renforcer notre équipe et la rendre encore plus performante. Cet argent va nous permettre déjà d’équilibrer le budget et de nous occuper de tout ce que l’on a autour du club, mais on prendra un ou deux joueurs pour renforcer l’équipe. ». Deux nouvelles recrues pourraient donc arriver dans l’équipe héraultaise grâce au transfert d’Elye Wahi.

Quel mercato pour le @MontpellierHSC ?



La réponse du président Laurent Nicollin, invité pour la rentrée de @lequipedegreg !#EDG pic.twitter.com/tK2VcdQGSH — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) August 21, 2023

Podcast Men's Up Life