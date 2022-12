RC Lens - Mercato : Leca, premier d’une longue liste de signatures ?

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Jean-Louis Leca (37 ans) n’a pas menti quand il affirmait haut et fort qu’il s’inscrivait sur la durée au RC Lens. Malgré le départ de son ami Florent Ghisolfi à l’OGC Nice en cours de saison et son statut de doublure de Brice Samba, le gardien corse a prolongé son contrat ce vendredi jusqu’en juin 2024. Cette prolongation fait la satisfaction de Franck Haise, qui se réjouit de pouvoir compter sur un numéro 2 de cette envergure et espère que ce n’est que le début d’une vague de prolongations.

« C’est un joueur d’expérience, qui a bien pris son rôle à la fois auprès de Brice mais aussi de nos plus jeunes gardiens, a-t-il affirmé sur Lensois.com. Je le vois tous les jours, je sais qu’il est toujours en forme. Avoir un garçon d’expérience dans cet état d’esprit et le faire prolonger d’un an alors qu’il arrivait en fin de contrat, c’était assez logique d’autant plus qu’on sait que Wuilker (Farinez) ne pourra pas reprendre tout de suite. J’espère d’autres prolongations dans les jours semaines ou mois qui viennent. »

En fin de contrat en juin 2023, Massadio Haïdara, Yannick Pandor, Ismaël Boura, Adrien Louveau pourraient être concernés. L’expérimenté Steven Fortes, lui, ne devrait pas être retenu par la direction du RC Lens.