RC Lens - Mercato : Leipzig est à Lens et prépare un transfert historique pour Openda !

Le Red Bull Leipzig a décidé de planter sa tente à Lens pour parvenir à débaucher Loïs Openda. Les Allemands se sont mis d’accord depuis un bon moment avec l’international belge sur un contrat de cinq saisons et un salaire quadruplé. Selon L’Équipe, deux dirigeants du club germanique le directeur général, Max Eberl, et le directeur sportif, se sont rendus une deuxième fois à Lens hier et ont réaffirmé leurs intentions. Hier, Leipzig serait monté à 44 M€ mais les Sang et Or ont encore dit non. Ils attendent sans doute plus, conscients que leurs homologues ont les poches pleines : ils viennent d’encaisser 60 M€ avec la vente de Christopher Nkunku à Chelsea; 70 M€ pour la vente de Dominik Szoboszlai à Liverpool et sans doute près de 100 M€ pour la vente imminente de Josko Gvardiola à Manchester City.

« Opération historique dans l'histoire des 2 clubs »

« Cette situation devrait sans doute aider le RB Leipzig à améliorer sa dernière proposition de 44 M€, glisse le quotidien sportif. De quoi convaincre Lens qu’avec un transfert à plus de 4,5 fois le prix d’achat d’Openda, il est peut-être temps de se mettre autour d’une table. » « Le meeting entre Leipzig et Openda a été positif, ajoute Sacha Tavolieri sur Twitter. Les deux parties n'ont pas encore trouvé d'accord, devant encore avancer sur plusieurs points liés à l'opération mais le club allemand devrait formuler une offre écrite dans les prochaines heures afin de formaliser les discussions durant ce rendez-vous avec une 4e offre, écrite cette fois. Les positions se rapprochent considérablement. C'est une opération historique dans l'histoire des deux clubs. »

