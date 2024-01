RC Lens - Mercato : Lens écarte deux pistes et laisse la voie libre à l'OM pour Jurasek

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Alors que le RC Lens cherche à recruter un piston gauche lors de ce mercato hivernal, les noms de David Jurasek (Benfica) et Alvaro Barreal (Cincinnati) ont été évoqués. Mais dans un entretien accordé à La Voix du Nord, Arnaud Pouille a mis fin à ces deux pistes.

"Ce sont des profils qu’on a regardé, mais non"

"Ce sont des profils qu’on a regardé, mais non", a déclaré le directeur général du Racing avant d'en dire plus sur le profil de piston gauche recherché par le club artésien. "Nos pistons avancent tous un peu dans l’âge, si on peut trouver un profil qui va profiter de l’expérience de ses collègues et progresser chez nous on le fera. C’est devenu la priorité avec la blessure de Deiver Machado. Et ça peut se faire rapidement. Au milieu, il y a un besoin mais temporaire. Si on était sur les derniers jours, on s’activerait très fort sur un piston mais pas forcément sur un milieu. Parce qu’on a des matchs importants qui arrivent, qui vont être très rapprochés. Machado va revenir mais il va falloir un peu de temps. Et ce sont des postes énergivores." Le RC Lens laisse donc la voie libre à l'Olympique de Marseille dans le dossier menant à David Jurasek.

