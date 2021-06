RC Lens – Mercato : les 3 priorités estivales sont connues

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Si le RC Lens a déjà réussi un premier gros coup cet été avec Christopher Wooh (ASNL, 19 ans), le club artésien s'est désormais placé dans une situation d'attente. D'après La Voix des Sports, le Racing attend désormais d'y voir plus clair dans les dénouements des droits TV sur la période 2021-24 avant d'avancer sur ses autres dossiers.

Haise et Gradit, prolongations prioritaires

Désireux d'avoir plus de « visibilité » sur ses perspectives financières, Lens a déjà quelques idées pour la suite du Mercato... Et la priorité ira vers deux prolongations : celle du coach Franck Haise et celle du défenseur Jonathan Gradit, deux cas en fin de contrat en juin 2022 et sur lesquels une revalorisation de contrat est prévue.

En quête d'un « n°9 »

Le RC Lens est, comme tous les clubs de Ligue 1, dans l'obligation de vendre mais sa belle saison sportive lui permet de jouer la montre contrairement à d'autres. Pour l'instant, seul le dossier du buteur (avec le retour au PSG d'Arnaud Kalimuendo) est ouvert comme ticket de recrutement. « Pour le rester, cela dépendra des opportunités et des départs », précise le média nordiste.