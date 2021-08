RC Lens – Mercato : les barbelés sont sortis autour des cadres de Franck Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Si certains clubs attendaient la fin du Mercato dans l'espoir de voir certains joueurs tomber à tarif soldés, ce n'est pas du côté du RC Lens qu'il faut s'attendre à voir une saignée. En effet, si plusieurs joueurs (Medina, Doucouré, Fofana, Clauss) sont suivis, la direction artésienne a prévu d'adopter une posture ferme sur la fin du marché.

Prix de départ doublé pour les titulaires

D'après la Voix du Nord, la priorité du Racing est de ne pas perdre d'éléments importants de l'effectif de Franck Haise dans la dernière ligne droite. En conséquences, tous les prix initialement fixés ont doublé.

A titre d'exemple, si un club venait à s'intéresser à Igniatus Ganago, il ne faudrait plus 10 mais 20 M€ pour convaincre les Sang et Or de lâcher leur attaquant. Avisé de cette situation, la Fiorentina – qui a encore supervisé Seko Fofana dimanche contre l'ASSE – ne passera pas à l'action cet été.

Cette politique de fermeté permet au Racing d'éviter d'avoir à se retourner en urgence sur un joueur n'ayant pas été contacté jusqu'à présent. Concernant les arrivées, Lens reste à l'affût d'opportunité mais ne prendra pas pour prendre...

