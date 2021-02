RC Lens - Mercato : les grandes lignes du marché estival dévoilées

Zapping But! Football Club RC Lens : nos voeux pour les Sang et Or en 2021

Après avoir réalisé un marché d'été 2020 magistral, le RC Lens est resté bien calme en janvier. Une volonté d'après Florent Ghisolfi, coordinateur sportif du Racing, qui a détaillé au cours d'une interview pour le site officiel à quoi allait ressembler la prochaine intersaison, même s'il demeure de nombreuses zones d'ombre, pandémie de Covid-19 oblige.

"D’autres dossiers vont être à travailler dans les mois à venir"

"Compte tenu du contexte actuel, il est trop tôt pour en parler en détails mais nous devons quoi qu’il en soit être dans l’anticipation, a-t-il expliqué en préambule. Nous avons déjà bien avancé sur la première partie de cette saison. Des prolongations de contrat ont été actées. Il était important de stabiliser certains éléments régulièrement titulaires, mais qui étaient en fin de contrat à la fin de cette saison. Yannick Cahuzac, Massadio Haïdara et Jean-Louis Leca étaient dans ce cas-là. Et nous les avons prolongés."

"D’autres dossiers vont être à travailler dans les mois à venir. Prolongations, recrutements définitifs, et recrutements tout court pour cet été. Mais nous devons attendre l’impact des problèmes économiques actuels dans le football mondial et plus particulièrement français. Une fois cet atterrissage effectué, nous définirons les feuilles de route en fonction de ces impacts, et de notre situation sportive de fin de saison."