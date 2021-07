RC Lens - Mercato : les JO, un danger pour le Racing avec Medina

Zapping But! Football Club RC Lens : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Sang et Or

Nous avons récemment relayé l'information de médias espagnols qui assuraient que deux clubs de Liga, le Celta Vigo et la Real Sociedad, suivaient avec intérêt Facundo Medina. Le RC Lens assure ne pas vouloir vendre son excellent défenseur central argentin, auteur d'une excellente première saison en Europe. Mais autant les Sang et Or peuvent résister aux avances galiciennes et basques, autant ils ne pourront rien si un géant anglais décide de recruter l'ancien de Talleres.

Et justement, le site Semillero Argentino, qui s'intéresse aux catégories de jeunes des vainqueurs de la Copa América, vient de consacrer un article très élogieux à Medina, dans lequel on peut lire qu'il "va être titulaire et très important dans la sélection du Bocha Batista" aux Jeux Olympiques de Tokyo et que "cela fait six mois qu'il est suivi par Manchester United. Cela ne veut pas dire qu'ils vont le recruter, mais ils l'observent". Et pour peu qu'il confirme au Japon ses excellentes prestations de la saison écoulée en L1, les Red Devils pourraient passer à l'attaque !

🎙 @facudibona: “Hace 6 meses que Facundo Medina, suena en el #ManchesterUnited”.



“No significa que lo vayan a contratar, pero es un jugador que ven”. pic.twitter.com/s3MoTvZZNI — Semillero Argentino (@SemilleroAR) July 14, 2021