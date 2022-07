RC Lens - Mercato : les premiers mots de Samba

Zapping But! Football Club RC LENS - INFO BUT ! Djaniny comme surprise du chef ?

Ce mardi, le RC Lens a officialisé l'arrivée de Brice Samba en provenance de Nottingham Forrest. Après Adam Buksa, Jimmy Cabot, Salis Abdul Samed et Lukasz Poreba, le gardien congolais, qui s'est engagé pour cinq ans, est devenu la cinquième recrue estivale des Sang et Or.

"J’espère pouvoir aider le club à réaliser ses ambitions"

Sur ses réseaux sociaux, l'ancien portier de l'Olympique de Marseille a livré ses premiers mots en tant que joueur du RC Lens. "Nouvelle aventure. Très heureux de rejoindre le RC Lens et la Ligue 1 où j’espère pouvoir aider le club à réaliser ses ambitions. Impatient de découvrir le stade en portant les couleurs domicile cette fois. Merci à tous pour les messages reçus. À très vite !!"

Nouvelle aventure ❤️ Très heureux de rejoindre le @RCLens et la @Ligue1UberEats où j'espère pouvoir aider le club à réaliser ses ambitions 🙏🏾 Impatient de découvrir le stade en portant les couleurs domicile cette fois 👀 Merci à tous pour les messages reçus ❤️💛 À très vite !! pic.twitter.com/kuRSC2sMVR — Brice Samba (@samba_brice) July 5, 2022

Pour résumer Ce mardi, le RC Lens a officialisé l'arrivée de Brice Samba en provenance de Nottingham Forrest. Sur ses réseaux sociaux, le gardien congolais a livré ses premier mots en tant que Sang et Or.

Fabien Chorlet

Rédacteur