RC Lens - Mercato : les premiers mots de Doucouré avec Crystal Palace

Après quatre ans et demi passés au RC Lens, Cheick Doucouré a quitté cet été le club artésien pour rejoindre Crystal Palace où il s'est engagé pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2027.

"Je suis fier d'être à Palace aujourd'hui"

Le milieu de terrain malien va rapporter 27,6 millions d'euros bonus compris aux Sang et Or, qui vont conserver 15% de la propriété du joueur de 22 ans. Sur le site officiel des Eagles, Cheick Doucouré a livré ses premiers mots en tant que joueur de Crystal Palace. "Je suis très heureux, je ressens beaucoup de joie et beaucoup de fierté d'être un joueur de Palace. Je suis fier d'être à Palace aujourd'hui."

Welcome to Palace, Cheick Doucouré ❤️💙#CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 11, 2022

