RC Lens - Mercato : les premiers mots de Jimmy Cabot

Après deux saisons passées au SCO d'Angers, Jimmy Cabot, qui sort d'une belle saison avec 6 passes décisives délivrées en 24 matchs de Ligue 1 disputés, a rejoint le RC Lens où il s'est engagé ce mercredi pour les quatre prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2026.

"Hâte de découvrir ce club, ce public"

Sur son compte Instagram, le piston droit français de 28 ans n'a pas caché sa joie de rejoindre le club sang et or et son impatience de découvrir le stade Bollaert-Delelis. "Très fier de vous annoncer ma signature au RC Lens pour une durée de 4 ans. Hâte de découvrir ce club, ce public et retrouver le chemin des terrains sous ces nouvelles couleurs !"

